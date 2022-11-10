'Sarık düşürme' eylemi yayılıyor

İran'da Mahsa Amini'nin ölümü sonrası başlayan eylemler çeşitli biçimlerde sürüyor.

Son dönemde ülkenin birçok farklı noktasında mollaların sarıklarını düşürmeye yönelik eylemler yapılıyor.

Bir eylemcinin yolda gördüğü bir mollanın kafasındaki sarığı yere attığı anlar bir diğer kişi tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşılıyor.

Şu ana kadar ülkenin birçok yerinde benzer sarık düşürme eylemleri gerçekleştirildi.