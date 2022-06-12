Sarıgül'ün partisinden toplu istifa

Mustafa Sarıgül'ün genel başkanı olduğu Türkiye Değişim Partisi (TDP)'nin Sivas İl Başkanı Serkan Erdem, Merkez İlçe Başkanı Murat Haksever ve İl Kadın Kolları Başkanı Hanife Haksever sosyal medya hesaplarından yaptıkları bir açıklamayla istifa ettiklerini duyurdular.

Açıklamada parti içerisindeki tek adam yönetiminden ve parti genel sekreteri Soner Gökçe’nin haksızlığa uğratıldığından bahsedilirken, tüm il ve ilçe üyeleriyle birlikte Türkiye Değişim Partisi'nden istifa ettiklerini açıkladılar.

TDP Sivas İl Başkanı Serkan Erdem yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Gelinen noktada siyaseten mücadelenin, vefanın, emeğin korunmadığı, demokrasinin işlemediği, tek adam rejimine karşıyım deyip tek adam şeklinde parti yönetilmeye çalışılması hususlarında duyduğumuz rahatsızlık sebebiyle, mevcut siyasi yapı ve partinin yönetim anlayışının başarı getiremeyeceğini görmüş bulunmaktayız. Ayrıca, Türkiye Değişim Partisinin kongre yapmasında, teşkilatlanmasında büyük emeği olan, tüm teşkilatlara enerji ve motivasyon getiren Genel Sekreter ve Teşkilat Başkanı Avukat Soner Gökçe'nin uğradığı haksızlığı kabul etmemiz mümkün değildir. Ülkemize, milletimize ve Sivas’ımıza hizmet etmeye devam edeceğiz ancak bugün itibari ile belirttiğimiz sebeplerden dolayı Sivas il teşkilatı olarak tüm birimlerimizle beraber istifa ediyoruz. haksızlığın karşısında susan dilsiz şeytandır."