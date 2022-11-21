Sarıgül'den ittifak açıklaması: 'Resmiyete dökülmesi yakın'

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül muhalefet çalışmalarını Tik Tok üzerinden yürütüyor.

Ailesinden de bu konuda karşı çıkışlar olduğunu belirten Sarıgül, gerilimli, vurmalı videoların daha çok izlendiğine dikkat çekiyor ve takipçi konusunda İmamoğlu ile yarıştığını ifade ediyor.

İsmail Saymaz, Sarıgül ile yaptığı görüşmeden, Altılı Masa'ya katılım ve CHP'den aday olup olmayacağına dair sorulara aldığı yanıtları şöyle aktardı:

"Sarıgül de Altılı Masa’ya katılmak istiyor

Bu iddiaları geçen hafta köşeme taşımam üzerine Sarıgül aradı ve hafta içi buluştuk.

Sarıgül’e sordum:

'Altılı Masa’ya katılmak istiyor musunuz?'

Açıkça yanıt verdi.

Dedi ki:

'Altılı Masa'dan teklif gelirse arkadaşlarla detaylı konuşuruz. Sonuçta muhalefet partisiyiz. Kesinlikle sıcak bakarız.'

Seçim ittifakı ve CHP’den milletvekili adaylığı iddiasını hatırlattım.

'Ortak dostlarımızın böyle arzuları var. Konuşuluyor' dedi.

'Resmiyete bürünmedi o zaman' dedim.

'Yakın ama' diye ekledi.

Kılıçdaroğlu ile yakın bir diyaloğunun olduğunu vurgularken, CHP ile ittifaka sıcak baktığını saklamadı. Sarıgül, cumhurbaşkanı adayının Altılı Masa’dan çıkması halinde en doğru ismin Kılıçdaroğlu olduğunu söylüyor."