Sarıgül’den Erdoğan’ın adaylığı yorumu: Bir siyasiyi yasal yollarla engellemeye çalışmak doğru değil

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Trabzon'da sebze meyve halinde esnafı ziyaret etti, ardından Akçaabat ilçesinde bir restoranda partilerle bir araya geldi.

Mustafa Sarıgül, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anayasa’ya aykırı adaylığı hakkında, “Bir siyasiyi yasal yollarla engellemeye çalışmak doğru değildir” yorumu yaptı.

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sarıgül, bir gazetecinin, altılı masanın AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimde aday olamayacağına yönelik söylemleriyle ilgili sorusu üzerine "Bir siyasiyi kanunla yok edemezsiniz. Bir siyasinin yok olma şekli, demokrasilerde sandıktır. Sayın Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayacak. Karşısına başka adaylar da çıkacak. Milletimizin vereceği karara herkes saygı duyacak. Demokratik bir ortamda seçim yapılacak. Bir siyasiyi yasal yollarla engellemeye çalışmak doğru değildir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da seçilip seçilmeme kararını ancak milletimiz bilir" ifadelerini kullandı.

'Allah'ımın izniyle Türk savunma sanayisi de Amerika'ya ders verecek'

ABD'nin, İsveç'in NATO'ya alınmaması halinde Türkiye'ye F-16 uçağı vermeme yönündeki tavrını değerlendiren Sarıgül, şunları kaydetti:

"Amerika Birleşik Devletleri F-16'larını alsın, başına çalsın. Türk savunma sanayisi Allah'ıma hamd ediyorum ki Amerika'ya ders verecek ölçü içerisinde güçleniyor. Ayıdan post, Amerika'dan dost olmaz. Biz ekonomik milliyetçilik yapan bir siyasi partiyiz. Savunma sanayisi konusunda son yıllarda Türkiye'mizin atmış olduğu adımlar, bizim için gurur vesilesidir. Amerika ve Pentagon, Türkiye'yi kıskanıyor. Çünkü savunma sanayisi konusunda Amerika'yı aştık, daha da aşacağız. Türkiye'nin, dünyanın neresinde bir olay varsa anlayın ki onun altında Amerika vardır. Allah'ımın izniyle Türk savunma sanayisi de Amerika'ya ders verecek."