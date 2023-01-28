Sarıgül'den Erdoğan açıklaması: Bir siyasiyi kanunla yok edemezsiniz

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Trabzon’a gitti.

DHA'nın haberine göre, ziyaretleri sonrası açıklamada bulunan Mustafa Sarıgül, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimlerde aday olamayacağına yönelik tartışmalara ilişkin konuşan Sarıgül, “Bir siyasiyi kanunla yok edemezsiniz. Bir siyasinin yok olma şekli demokrasilerde sandıktır. Sayın Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayacaktır. Karşısına başka adaylar da çıkacak. Milletimizin vereceği karara herkes saygı duyacak. Demokratik bir ortamda seçim yapılacak. Bir siyasiyi yasal yollarla engellemeye çalışmak doğru değildir. Demokrasilerde güç halkın gücüdür. Sayın Cumhurbaşkanının da seçilip seçilmeme kararını ancak milletimiz bilir” ifadelerini kullandı.

'ABD F-16’larını alsın başına çalsın'

Sarıgül, "Amerika Birleşik Devletleri F-16’larını alsın başına çalsın. Türk savunma sanayisi Allah’ıma hamdediyorum ki; Amerika’ya ders verecek ölçüler içerisinde güçleniyor. Ayıdan post, Amerika’dan dost olmaz. Biz ekonomik milliyetçilik yapan bir siyasi partisiyiz. Savunma sanayi konusunda son yıllarda Türkiye’mizin atmış olduğu adımlar bizim için bir gurur vesilesidir. Amerika ve Pentagon Türkiye’yi kıskanıyor. Çünkü savunma sanayi konusunda biz Amerika’yı aştık, daha da aşacağız. Onun için ‘hoşt Amerika’ derler. Türkiye’nin, dünyanın neresinde bir olay varsa anlayın ki, onun altında Amerika vardır. ABD ve Pentagon Türkiye’yi kıskanacak, Allah’ımın izniyle Türk savunma sanayi de Amerika’ya ders verecek” diye konuştu.