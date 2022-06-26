Sarıgül: Yunanistan parlamentosu önünde korkmadan bayrağımızı açtık

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Yunanistan dönüşü havalimanında açıklama yaptı. Sarıgül, Yunanistan parlamentosunda önünde basın toplantısı düzenlemiş daha sonra bir grubun kendisine ve partisinin genel sekreterine fiili saldırı girişiminde bulunduğunu açıklamıştı.
Sarıgül Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e barış çağrısında bulunmaya gittiğini söyledi. Mustafa Sarıgül, "Yunanistan parlamentosu önünde atalarımızın, dedelerimizin, ecdatlarımızın kanıyla yoğrulan ay-yıldızlı bayrağımızı onurla, gururla, kimseden korkmadan ve çekinmeden genel sekreterimizle birlikte açtık" diye konuştu.