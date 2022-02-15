Sarıgül: Türkiye, tavrını Ukrayna’nın NATO’ya üye olmasına karşı çıkarak göstermelidir

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin açıklamada bulundu.
İki ülke arasındaki gerilimi artıran, Rusya'yı Ukrayna'ya karşı ‘kışkırtan' ve ‘müdahaleye zorlayanın' ABD olduğunu ifade eden Sarıgül, şunları söyledi:
- Türkiye, Rusya ve ABD arasında seçim yapmak zorunda değildir. Türkiye, tavrını Ukrayna'nın NATO'ya üye olmasına karşı çıkarak göstermelidir.
- Ukrayna halkının NATO üyesi olmak gibi bir talebi de yok. Halk geçim derdindedir. ABD ve Rusya çarpışıyor olan Ukrayna halkına oluyor.
- Filler tepişiyor, çimen eziliyor. NATO genişlemekten vazgeçmelidir. Nereye kadar genişleyecek?