Sarıgül: Cumhurbaşkanımıza kimsenin laf söylemesine izin vermeyiz

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, cemaatçi Enes Kanter'in, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı paylaşımı kınayarak, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımıza yurtiçi ve yurtdışından kimsenin laf söylemesine izin vermeyiz. Bütün ulusumuzu temsil eden makama dil uzatılmasını doğru bulmuyor ve esefle kınıyoruz" dedi.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde açıklama yapan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, Kanter'in paylaşımını kınadıklarını ifade ederek şöyle konuştu: