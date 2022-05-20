'Saray’ın özel harp kuruluşları eliyle gerginliği artırma girişimleri var'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 100 milletvekili ile genel merkezinin önüne giderek açıklama yaptığı Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SADAT) tartışılmaya devam ediyor.

CHP İstanbul Milletvekili, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu CHP Sözcüsü Yüksel Mansur Kılınç, Radyo Sputnik'te yayınlanan Ata Arslan ve Çağlar Öner ile Haber Saati programında açıklamalarda bulundu.

SADAT’ın faaliyetleriyle ilgili, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle 2020 yılında ve son olarak da 18 Nisan’da 2022’de soru önergeleri verdiğini hatırlatan Kılınç, "Sorularımıza yanıt veremediler. SADAT bir paramiliter suç örgütüdür. Saray da bu paramiliter örgütün kollayıcısı ve suç ortağıdır” dedi.

Kılınç’ın açıklamaları şöyle:

Dünyada paramiliter örgütlenmeler suçtur. SADAT da bir paramiliter örgüt olarak Saray tarafından büyütülmüş, Saray ile işbirliği içinde geliştirilmiş bir suç örgütüdür. Bir suç örgütü olmasa TSK’nın ve devletin güvenlik kurumlarının yerine geçen faaliyetler içinde olmazlardı. Cumhurbaşkanı, SADAT’ın bir özel güvenlik şirketi olduğunu söylüyor. Hiç bir şirketin yönetim kurulu başkanı devletin en yüksek güvenlik toplantılarına katılmaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurulun üyeliğine getirilmez.

Savunma Sanayi Başkanlığı himaye ediyor

Sadece 18 Nisan’da verdiğimi 12 soruluk soru önergesi değil, 2020 yılının Ocak ayında SADAT Başkanı’nın mehdinin geleceğine hazırlık açıklamalarının ardından bir soru önergesi verdim. Soru önergemin muhatabı Cumhurbaşkanı… TBMM’de soru önergeleri Cumhurbaşkanı adına Cumhurbaşkanı yardımcısına sorulur. Bunun dışında ayrıca özellikle güvenlikle ilgili yasal olmayan bu tür örgütlenmelerin yarattığı risklerle ilgili de bir araştırma önergesi verdim. Cumhurbaşkanı yardımcısı sorularımıza yanıt veremedi. Dolayısıyla şu çok net bir biçimde ortaya çıkmış oldu. SADAT bir suç örgütüdür. Ve bu paramiliter örgüt cumhurbaşkanı ve sarayla işbirliği içinde onların himayesinde geliştirilmiştir. Savunma Sanayi Başkanlığı, SADAT’ı himaye eden en önemli kurumlardan biri olmuştur.

SADAT özel harp taktiklerini uyguluyor

Genel Başkanımız SADAT’ın önüne 100 milletvekili ile gitti. Ben de o milletvekillerinden biriyim. SADAT’ı Türkiye’ye anlatmaya, SADAT’ın suçlarını ortaya çıkarmaya SADAT’ın bundan sonra yaratacağı riskleri anlatmaya devam edeceğiz.

SADAT’ın bir suç örgütü olduğu ortaya çıkınca özel harp taktiklerini uygulamaya başladılar. SADAT Başkanının açıklamaları, kendilerini meşrulaştırma girişiminden başka bir şey değil. Cumhurbaşkanı yardımcısına sorduğum soruların tümü orta yerde duruyor.

Özel güvenlik şirketinin mehdi ile ne işi olur?

SADAT’ın kuruluşunda amacının ne olduğunun yanı sıra devletin hangi yasasına göre iş gördüğü de önemlidir. SADAT, özel güvenlik şirketi statüsünde yetki almış bir kuruluştur. Bu çerçevede yapacağı iş de özel güvenlik elemanı bulundurmaktır. Yani işyerlerine özel güvenlik elemanı veren durumundasınız. Özel güvenlik hizmetlerinin işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğü’nde daire başkanlığı düzeyinde, valiliklerde de bir vali yardımcısının başkanlığında yürüyen işlemlerdir. Böyle bir şirketin yönetim kurulu başkanının silah ticareti ile ne işi olur? Mehdi ile ne işi olur? Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliği ile ne işi olur?

Saray'ın gerginliği artırma girişimi var

Türkiye seçim atmosferine girdi. Saray’ın kontrgerilla, özel harp kuruluşları eliyle gerginliği artırma girişimleri var. Bize düşen görev, devletin resmi organlarını uyarmak, halkımızı bilgilendirmek, toplumda gerginliği artıracak odaklara dikkat çekmektir. Bizim yapmaya çalıştığımız şey gerilim ve gerginlik noktalarında Saray’da planlananları önlemeye çalışmak. En doğru şekilde seçimin yapılmasını ve Türkiye’nin AKP iktidarından kurtulmasını sağlamak.