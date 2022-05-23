'Saray'ın Demirtaş planı'na' tepki: 'Her kapıyı açtığınız anahtar, ya bir gün sizin de kapınızı aralarsa?'

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili yargı sürecini köşesine taşıdı.

'Saray'ın Demirtaş planı ' başlıklı yazısında yargı kararlarını 'anahtar' olarak tanımlayan gazeteci, "Cepteki anahtarlardan en işlevli olanı 4 yıl 8 aylık ceza. 'Çözüm süreci' döneminde, 21 Mart 2013 Nevruz Bayramında yapılan konuşmanın davasının ilginç bir hikayesi var" dedi; Demirtaş'ın danışmanı Zinar Karavil'in 'Demirtaş'ın Beyaz Sandalyesi' isimli kitabında demeçleri yer alan Sırrı Süreyya Önder'in şu sözlerini alıntıladı:

'Sadullah Ergin, 'Önüme geldi, iade ettim' dedi'

"İktidara yakın veya uzak tüm gazeteler, içinde barış kelimesi geçen manşetlerle görmüştü konuşmalarımızı. (…) Bu konuşmamızın da fezlekesi bir buçuk ay kadar sonra gelmişti. Tabii o dönemde çözüm süreci vardı ve artık Hükümetle, bakanlarla temaslarımız yoğunlaşmıştı. Diyebilirim ki günaşırı görüşüyorduk. Muhataplarımızdan biri de Adalet Bakanı Sadullah Ergin’di. Kendisiyle bir görüşmemizde ‘Bu ne yahu?’ diye sordum. ‘Üstelik konuşmalarımızı da tahrif etmişler’ dedim. Sadullah Ergin ‘Önüme geldi, iade ettim’ dedi."

Terkoğlu, devamında çözüm sürecinin bittiğini ve devrin değiştiğini anlattı. Bu konuşmanın 3 yıl 4 ay 26 gün sonra davaya dönüştüğünü hatırlatan Terkoğlu, Önder'in davada şikayetçi olan 'muhbir vatandaş' ile ilgili duruşmada neler olduğunu şöyle anlattığını aktardı:

'Mahkeme heyetiyle kaldık baş başa, hatta gülüştük'

"Bu kişi Türk Solu isimli, Fethullah Gülen Cemaati yapılanması ya da o yapılanmanın bir şekilde karar alma süreçlerine sızdığı anlaşılan bir örgütlenmeden. 2011’deki seçimlere bağımsız adaylarla girmiştik ve her adayımızın seçime girdiği yerde, ismi ona benzeyen birini getirip aday yapmışlardı bunlar. Sonradan bir parti de kurdular. Bu muhbir vatandaş da o partide genel başkan yardımcısı oldu. (…) ‘Bunlar belli ki Gülen Cemaati organizasyonu, yargılanmaları gerekir’ dedim, bunun üzerine adam kaçarcasına çıktı salondan. Tanıklık da etmeden. Hemen arkasından da diğeri, aynı şekilde. Tanıklık etmeye gelmişsin, nereye kaçıyorsun? Mahkeme heyetiyle kaldık baş başa. Hatta gülüştük. Ortada şikayetçi de kalmadığına göre bu dava battal oldu demektir. Mahkeme heyetinin de yüz ifadelerinden anladık, bitirecekler. Zaten deli saçması bir şey."

Terkoğlu, yazısına şöyle devam etti:

"İşte Demirtaş’ı yıllarca oyalayan o dava, beraatle bitiyor derken, ilginç bir şey olmuş. 'Yukarılardan birilerinin' aklına belli ki o davayı kullanmak gelmiş. Dava Bakırköy’den alınıp Çağlayan’da yeni bir mahkemeye verilmiş. Hem de o ünlü hakimin mahkemesine… Hani Canan Kaftancıoğlu’na ceza veren o hakimden söz ediyorum. Hatırlayın, o hakim, ÇHD’den Can Dündar davasına kadar, 'beklenen' kararları vermesiyle biliniyordu.

'Polisler de FETÖ'den çıktı'

Önder şöyle anlatıyor:

'Biz diyoruz ki ‘Konuşmamız bu polis zabıtlarındaki şekilde değil. Bunun ses çözümü yapılsın. Üstelik de o zaptı tutan polislerin ikisi birden Gülen Cemaati soruşturmasında yer alıyorlar. Ben demişim ‘Savaş bu ülkeyi bir kabristana çevirdi, biz barışla gülistana çevireceğiz’, onlar yazmışlar ‘bu ülkeyi kabristana çevireceğiz.’ Ben demişim ‘HDK’den selam getirdim’, onlar yazmışlar ‘PKK’den selam getirdim.’ Böyle acayip bir şey.'

Beklendiği gibi o hakim Demirtaş’a 4 yıl 8 ay, Sırrı Süreyya Önder’e 3 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Sadece o mu?

Ankara’da, Demirtaş davalarını yöneten de son dönemin meşhur siyasi davalar savcısı. Evlilik kutlaması dahil sık sık Erdoğan’la Saray’dan fotoğraf paylaşan, AKP’li siyasetçilerle buluşan, lüks hayatıyla tanıdığımız ünlü savcının 'çekirdekten yetişme' hikayesi, kitapta şöyle yer alıyor:

'Erdoğan’ın kısa süren cezaevi serüvenindeki cezaevi savcısı ta kendisiydi. Hatta o dönemde, Erdoğan için cezaevinde verilen bir mangal partisine de katılmıştı.'

'Fethullahçıların başlattığı işi iktidar aparatları sürdürüyor'

Demirtaş ile siyasi kavgaya girişebilirsiniz. Ona karşı en sert siyasi söylemi kullanabilirsiniz. Gazetelerde, televizyonlarda eleştirebilirsiniz. Ancak bir zamanlar öyle olan yargıyı, şimdi böyle kullanırsanız, hem ülkeye hem Cumhuriyet’e zarar verirsiniz. Davaların kurgusu, Demirtaş’ı siyasetin dışına itmek için, yargının açık bir şekilde kullanıldığını gösteriyor. Demirtaş’ın, terörle mücadele ya da devletin bekası için değil, Erdoğan’ın seçimlerde elini rahatlatmak için yargılandığı anlaşılıyor. Demirtaş hakkındaki hükmün, 2023 seçimlerine giremeyecek şekilde kurgulanması bile çok şey söylüyor. 28 Şubat ya da Gezi davaları gibi…. Fethullahçıların başlattığı işi iktidarın aparatları sürdürüyor. 'Kullanışlı adalet', adaletsizliğin yolu oluyor.

Her kapıyı açtığınız anahtara güvenmeyin. Ya bir gün sizin kapınızı da aralarsa."



