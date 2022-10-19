'Saray'ı sarsacak sürpriz isimler katılacak'

Habertürk yazarı Prof. Dr. Kürşad Zorlu'nun İYİP'e katılması sonrası yeni bir iddia gündeme geldi.

Halk TV Ankara Temsilcisi Özlem Akarsu Çelik, 'İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah' programında kulis bilgileri paylaştı.

"İYİ Parti'nin yakında özellikle Saray'ı rahatsız edecek çok ciddi bir iki daha transfer yapacağı" iddiasında bulunan Çelik, "Aynen şu ifadeyi kullandı bana haberi veren İYİ Partili, 'Saray'ı da sarsacak sürpriz isimler, şimdilik isim veremiyoruz. Çok yakında.' Şunu sorduk, 'AKP'de siyaset yapmış isimler mi?'. 'Evet' yanıtını verdiler" aktarımında bulundu.