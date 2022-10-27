Saray'dan memur ve emekli maaşı itirafı

Milyonlarca kamu emekçisi, emekli ve kamu işçisinin ücretlerinin TÜİK'in enflasyon verileri karşısında bile reel olarak eridiği ‘resmen' itiraf edildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2023 Yılı Programı'nda, memurlarla memur emeklilerinin bu yıl eline geçen ücret ve aylıklarının geçen yıla göre yüzde 2,6, 2020 yılına göre ise yüzde 6,1 oranında eridiği resmen açıklandı.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, programda asgari ücretlilerin bu yıl eline geçen reel ücretlerinde geçen yıla göre yüzde 13,2, 2020 yılına göre de yüzde 15,1 artış oldu. Resmi veriler, memur ve emeklilerin toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı ve ilave zamlara rağmen TÜİK enflasyonu karşısında bile reel kayıp yaşadığını ortaya koydu. 2023 Yılı Programı'nda yer alan ‘İşgücü Maliyetlerinde ve Net Ele Geçen Ücretler' tablosuna göre, kamu işçilerinin ücretleri bu yıl, geçen yıla göre yüzde 4,7 reel kayba uğradı.

GSYH'deki payı azaldı

Kamunun işçi maliyeti son bir yılda yüzde 5,9, memur çalıştırma maliyeti de yüzde 4,2 düştü.

Emeklinin milli gelirden aldığı pay da 2020 yılında yüzde 8,9 seviyesindeyken bu yılın sonunda yüzde 5,8'e düşmüş olacak.

2023 toplu sözleşme zammı yüzde 8+6

2023 Yılı Programı'nda memur ve memur emeklilerinin maaşları toplu sözleşme gereği 2023 yılının ocak ayında yüzde 8, temmuz ayında yüzde 6 oranında artırılacağı, enflasyon farklarının da ayrıca ilave edileceği belirtildi. Emekli aylıklarının ise 2023 yılı ocak ve temmuz aylarında önceki altı aylık enflasyon tahmini dikkate alınarak artırılacağı ifadesi yer aldı. Programda olası bir ek zamma ise yer verilmedi.