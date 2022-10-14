Saray'dan Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine ilişkin değerlendirme: 'İcazet almaya gidiyor'

Malatya'da gerçekleştirdiği basın açıklamasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine dair konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Altılı masanın içerisinde, 'Ben cumhurbaşkanı adayı olabilirim' diye düşünen 'Olabilir miyim acaba?' diye icazet almaya da Amerika’ya gidiyor" dedi.

"Kendi içlerinde o altılı mıdır yedili midir, her ne hikmettir bilmiyoruz, kendileri de bilmiyor. Bir tane cumhurbaşkanı adayı çıkarmayı beceremeyen, bundan yoksun, aciz bir altılı masa" diyen Oktay'ın konuya dair konuşması şöyle:

"Her bir araya geldiklerinde aslında yaptıkları bir önceki bir araya geldiklerinden sonraki ortaya dedikoduları gidermeye çalışmaktan ibaret. Bu insanlar Türkiye’yi yönetecek öyle mi? 2023’e bununla mı gireceğiz?

Onların içerisinde, 'Ben cumhurbaşkanı adayı olabilirim' diye düşünen 'Olabilir miyim acaba?' diye icazet almaya da Amerika’ya gidiyor. Sen icazeti oradan alacaksan, milletten ne icazeti istiyorsun? O kadar özgüvensizsin ki yoksunusun ki nerede kiminle ne görüştüğünü de milletinle paylaşmaktan acizsin. Basından, milletten gizli görüşmeler yapıp, Türkiye’nin geleceğine dair vizyon, çözüm belirliyormuş."