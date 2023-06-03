Saray'da Erdoğan için göreve başlama töreni

TBMM'de yemin eden AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir ziyaretinin ardından Göreve Başlama Töreni için Beştepe'deki Saray'ına geçti.

Erdoğan'ın süvari birliğiyle Saray'a girişi sırasında 101 pare top atışı yapıldı.

Törene 4 bin kişinin davet edildiği belirtilirken, resepsiyonda çok sayıda devlet başkanı, başbakan, bakan yer alıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Nêçîrvan Barzani'nin de aralarında olduğu 20 lider törene katıldı.

Törende konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İradeleri farklı yönde tecelli etse de sandığa giden tüm vatandaşımı tebrik ediyorum.

ediyorum. Sırf oy tercihlerinden dolayı 2 haftada hakarete maruz kalan depremzedelerimize bir kez daha saygılarımı sunuyorum.

bir kez daha saygılarımı sunuyorum. Dergi kapakları üzerinden milli iradeye müdahale girişimlerini unutmayacağız.

üzerinden milli iradeye müdahale girişimlerini unutmayacağız. Cumhurbaşkanı sıfatıyla 5 sene daha Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet etme şerefine nail olduk.

Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet etme şerefine nail olduk. Milli irade sandıkta iki kez tecelli etmiş, millet kesin kararını vermiştir.

Yeni kabine açıklanacak

Erdoğan'ın, yabancı konuklar saat 20.00'de Çankaya Köşkü'nde düzenlenecek akşam yemeğinin ardından yeni dönemin kabinesini kamuoyuyla paylaşacak.

Erdoğan'ın törenin ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile de baş başa görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.