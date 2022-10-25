Şarap fiyatlarına zam

İçki ve sigaraya gelen zamları sosyal medya hesabından duyuran Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'a zamlı fiyat listesini paylaşırken "reklam ve tanıtım" yaptığı suçlamasıyla geçtiğimiz günlerde 253 bin 300 TL idari para cezası verilmişti.

Cezanın ardından Aybaş, şaraba gelen yeni zammı böyle duyurdu:

"Üzüm suyundan yapılan fıçılarda olgunlaşıp fermante olan içime hazır hale gelen kırmızı, beyaz ve rose renklere sahip 75 cl cam şişede üretimi yasal satışı serbest olan meyve özlü ürün çeşitlerine yüzde 15/25 arası zam güncellemesi geldi."