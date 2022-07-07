Sarallar suç örgütüne yapılan operasyonda yakalananlar adliyeye sevk edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde kamuoyunda “Sarallar” olarak bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul’un da aralarında olduğu 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 122 şüpheli yakalanmıştı. İş insanı Erdal Acar’ın da “şüpheli” sıfatıyla gözaltına alındığı operasyonda, yine kamuoyunda ‘Alaattin Saral’ adıyla bilinen ve çete lideri olduğu iddia edilen İlyas Saral’ın firari olduğu soruşturmada yakalanan 122 kişiden 30’u dün adliyeye gönderilmişti.

Aralarında iş insanı Erdal Acar’ın da bulunduğu 92 kişi bu sabah sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Adalet Sarayına gönderildi.

Organize Suçlarla Mücadele Polisi, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin’de yapılan operasyonlarda 122 şüpheliyi gözaltına almıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, 46 ruhsatsız tabanca, 55 şarjör, 6 av tüfeği, 1 kalem şeklinde suikast silahı, 1 susturucu, bin adet fişek, balistik yelek, çok sayıda çek, senet ve dijital materyal, 900 bin dolar ve 413 bin avro para ele geçirilmişti. (İHA)

