Saraçhane protestolarında 120 kişiye beraat: 'Yasak yoktu, suç oluşmadı'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar nedeniyle 120 kişinin yargılandığı davanın gerekçeli kararı açıklandı.

İstanbul 71. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, 27 Mart 2025’te Şişli’deki Cevahir AVM önünde düzenlenen protesto nedeniyle sanıklar hakkında “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen dağılmama” suçlaması yöneltildi. Sanıklardan 17’si hakkında ise ayrıca yüzlerini kapatarak kimliklerini gizledikleri iddiasıyla ceza istendi.

Mahkeme, 26 Ekim 2026’da 120 sanığın tamamının beraatine karar verdi.

'Herhangi bir yasaklama kararı yoktu'

Cumhuriyet'ten Batuhan Serim'in haberine göre, gerekçeli kararda, İstanbul Valiliği’nin gösteri yasağının 26 Mart saat 23.59’da sona erdiği, protestonun düzenlendiği 27 Mart’ta ise herhangi bir yasaklama kararı bulunmadığı belirtildi.

Mahkeme, protestocuların polise yönelik şiddet eyleminde bulunmadığını, dağılma anonslarının ise katılımcılar tarafından duyulup duyulmadığının tespit edilemediğini kaydetti.

Yüzlerini kapattıkları gerekçesiyle ayrıca yargılanan 17 kişi yönünden de gösterinin kanuna aykırı olmaması ve kimliklerini gizleme amacının delillerle ortaya konulamaması nedeniyle suçun oluşmadığı değerlendirildi.

Savcı da beraat istedi

Esas hakkındaki mütalaasında savcı, sanıkların cezalandırılmasını gerektirecek yeterli ve kesin delil bulunmadığını belirterek beraatlerini istedi.

Mahkeme ise savcının delil yetersizliği gerekçesinden farklı olarak, suçun yasal unsurlarının oluşmadığına hükmederek Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 223/2-a maddesi uyarınca 120 sanığın tamamının beraatine karar verdi.

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