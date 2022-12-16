Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı: Emniyet '25 bin', İBB '200 bin' dedi

Altılı masanın liderleri, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkumiyet kararının ardından Saraçhane Meydanı'nda bir araya geldi.

AA'nın emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberinde mitinge yaklaşık 25 bin kişinin katıldığı öne sürüldü. Haberde, "İl emniyet kaynakları, İBB Başkanı İmamoğlu ile parti liderlerinin konuşma yaptığı mitinge, 25 bin civarında katılım olduğunu bildirdi" ifadeleri kullanıldı.

İBB ise mitinge 200 bin kişinin katıldığını iddia etti. Açıklamada, "Tarihi ana tanıklık etmek isteyen yaklaşık 200 bin vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarıyla Saraçhane’deki İBB ana yerleşkesinin önündeki cadde ve meydanı hınca hınç doldurdu" denildi.