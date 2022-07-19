Alkol ürünlerine zam gelmeye devam ediyor. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Özgür Aybaş, bazı şarap ürünlerine yüzde 25 zam geldiğini duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde de bazı yüksek alkollü içkilere yüzde 15-20 arasında değişen oranlarda zam gelmişti.
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Şaraba zam geldi
Bazı şarap ürünlerine yüzde 25 oranında zam yapıldığı açıklandı.
Haber Merkezi
Alkol ürünlerine zam gelmeye devam ediyor. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Özgür Aybaş, bazı şarap ürünlerine yüzde 25 zam geldiğini duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde de bazı yüksek alkollü içkilere yüzde 15-20 arasında değişen oranlarda zam gelmişti.