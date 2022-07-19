Şaraba zam geldi

Bazı şarap ürünlerine yüzde 25 oranında zam yapıldığı açıklandı.

Haber Merkezi

Alkol ürünlerine zam gelmeye devam ediyor. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Özgür Aybaş, bazı şarap ürünlerine yüzde 25 zam geldiğini duyurdu. 

Geçtiğimiz günlerde de bazı yüksek alkollü içkilere yüzde 15-20 arasında değişen oranlarda zam gelmişti.

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