Santrallerin özelleştirme borçları TL'ye çevrildi: 'Zarar 10 milyar liradan fazla'

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, IC İçtaş ve Limak’a ait Yeniköy ve Kemerköy Termik santrallerinin özelleştirme borçlarının dolardan TL’ye çevrilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından belgeler paylaşan Yavuzyılmaz, şunları söyledi:

“AK Parti, yap işlet devret projelerinde yandaş şirketlere dolar ve euro üzerinden garanti veriyor. Ancak sıra aynı şirketlerin devlete olan borçlarına geldiğinde bu borçları dolardan TL’ye çevirip taksitlendiriyor, büyük bir kıyak yapıyor. Bunun da faturasını vatandaşımız fakirleşerek ödüyor. AK Parti’nin İçtaç ve LİMAK’a ait Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinin özelleştirme borçlarını dolardan TL’ye çevirerek büyük bir kamu zararı yarattığını tespit ettik. Yapılan ek sözleşme ile oluşturulan kamu zararı tutarı 10 milyar 551 milyon lira. 2017 yılında 1 milyar 68 milyon 400 bin dolar olan taksitlendirmeye esas borç, ana sözleşmede yazdığı gibi dolar ile ödenseydi, ödenecek toplam tutar 1 milyar 292 milyon dolar olacaktı. Ancak TL’ye çevrilip, 6 taksitle ödenen borcun dolar karşılığı 726 milyon dolar. Aradaki fark 566 milyon dolar. Güncel kur ile kamu zararı 10 milyar 551 milyon lira. Yani eski para ile 10 katrilyon liranın üzerinde.”