Şantaj ve tehdit soruşturmasında gelişme: Genç futbolcu ifade verdi

Ümit Özat, Ahmet Çakar, Bişar Özbey ve diğer bir takım şüpheliler hakkındaki 'Nitelikli Dolandırıcılık, Tehdit, Hakaret' iddiaları ile ilgili başlatılan soruşturma dosyasında futbolcu Alim Aykut Esgi ifade verdi.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar ve Akhisarspor yöneticisi Bışar Özbey hakkında, Akhisarspor futbolcusu Alim Aykut Esgi ve babası Nehir Esgi'den para alıp tehdit ettikleri iddialarıyla ilgili Yeşil-Siyahlı kulübün kongre üyeleri tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu.

Savcılık tarafından işleme koyulan şikayet üzerine Akhisar Adliyesi'nde Çakar ile Özbey ifade vermişti.

Gazeteci Mustafa Çevik'in aktardığına göre futbolcu Alim Aykut Esgi, soruşturmaya ilişkin Almanya’dan gelip Akhisar Cumhuriyet Savcılığına ifade verip, avukatıyla gerekli belgeleri teslim etti.

Genç futbolcu, Çakar'ın kendisini Karagümrük, Darıca Gençlerbirliği ve Akhisarspor'a transfer etmek için 110 bin euro talep ettiğini iddia ediyor.