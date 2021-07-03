Şantaj ve Bakanlık soygunu iddiası: Soygunu gizlemek için sistemi kısıtladılar

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya şantaj yaptığı yönündeki iddialara ilişkin ANKA Haber Ajansı’na açıklama yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Mehmet Soylu'nun ortağı olduğu medikal firmasına maske ihracatında ayrıcalık sağlandığı iddialarını 1 yıl önce gündeme getirdiklerini dile getiren Adıgüzel, pandeminin başında bu firmanın 1'e 1 kuralını delerek yurt içine maske üretimi yapmadan serbest bölge ayrıcalığı ile tüm üretimi ihraç etme hakkı verildiğini gündeme getirdiklerini söyledi.
Şimdi ortada pek çok yeni iddia olduğuna işaret eden Adıgüzel, "Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) üzerinden Mehmet Soylu’nun aynı medikal firmasına ve bağlı INVAMED medikal firmasının ürettiği ürünlere yüksek fiyattan avantaj sağlanıyor mu?" diye sordu.
Adıgüzel açıklamasını şöyle sürdürdü: