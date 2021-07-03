Şantaj ve Bakanlık soygunu iddiası: Soygunu gizlemek için sistemi kısıtladılar

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya şantaj yaptığı yönündeki iddialara ilişkin ANKA Haber Ajansı’na açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Mehmet Soylu'nun ortağı olduğu medikal firmasına maske ihracatında ayrıcalık sağlandığı iddialarını 1 yıl önce gündeme getirdiklerini dile getiren Adıgüzel, pandeminin başında bu firmanın 1'e 1 kuralını delerek yurt içine maske üretimi yapmadan serbest bölge ayrıcalığı ile tüm üretimi ihraç etme hakkı verildiğini gündeme getirdiklerini söyledi.

Şimdi ortada pek çok yeni iddia olduğuna işaret eden Adıgüzel, "Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) üzerinden Mehmet Soylu’nun aynı medikal firmasına ve bağlı INVAMED medikal firmasının ürettiği ürünlere yüksek fiyattan avantaj sağlanıyor mu?" diye sordu.

Adıgüzel açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Kalp ve damar cerrahisinde kullanılan ve uzmanların bildirdiğine göre fiyatı birkaç yıl önce 1000 TL olan malzeme şimdi 14.900 TL.

INVAMED 2015 yılında kurulmuş ve o yıldan bugüne yaptığı yüksek karlarla hızla büyümüş. Daha kurulduğu ilk yılda Kalp Damar Cerrahi Kongresi’ne yaklaşık 1,9 Milyon TL ödeyerek sponsor olmasıyla dikkat çeken firma, 2016’da açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı Dünya Müslüman Sağlık Toplulukları Kongresi’ne de ‘Platin Sponsor’ olmuş. RD Global 2016 Mayıs'ta kurulmuş, her yıl yüzde 100 – yüzde 200 büyümüş ilk yıl 5 milyon, önceki yıl 101 milyon, geçen yıl 267 milyon TL cirosu var.

Şimdi öğreniyoruz ki 2021 yılı SUT tebliğinde aynı ürünlerin geri ödemesinin bu defa 10 katına çıkarıldığı bilgileri üzerine bunu doğrulamak için SUT sitesine girmek istendiğinde erişime sınırlandırıldığını gördük. Ayrıca yüksek fiyatları maskelemek için önceden tek kalem olarak girilen fiyatın çeşitli malzemeler altında bölünerek yüksek fiyatın gizlenmeye çalışıldığı da ifade ediliyor.

Bütün bu veriler ışığında geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir videoda Soylu’nun Sağlık Bakanı’na şantaj yaptığı iddiaları söz konusu. Biz de sormak istiyoruz; Soylu’nun SUT üzerinden fahiş fiyatlardan Sağlık Bakanlığı’na malzeme satması, Koca’ya pandemi verilerini gizlediği için şantaj yapması nedeniyle midir? Bu firmaya SUT üzerinden ayrıcalık tanınarak olağanüstü fiyat artışı yapıldığı doğru mu? Halkın sağlığıyla oynanarak bir bakan toplumdan veri saklıyor, iddiaya göre diğeri de bunu öğrenince ona şantaj yapıp bakanlığa fahiş fiyattan mal satıyor. Al birini vur ötekine misali. Ülkenin getirildiği yere bakın.

Bu arada Süleyman Soylu’nun akrabası Mehmet Soylu’nun ortağı olduğu bu şirketin aynı zamanda Savunma sanayiine dönük malzeme ürettiği ya da temin yaptığı bilgileri de geliyor. Eğer bu bilgi doğruysa Süleyman Soylu'nun akrabasının şirketinden Türkiye'de emniyet ya da jandarmaya bir temin yapıldı mı diye de soracağız.”