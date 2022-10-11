'Sansür Yasası'nın bir maddesi daha meclisten geçti

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda Sansür Yasası olarak bilinen basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin bir maddesi daha kabul edildi.

Genel Kurulda, teklifin 15. maddesinden itibaren başlayan görüşmelerde, müzakerelerin ardından bir madde daha kabul edildi.

Kabul edilen maddeye göre, basın kartı sahibinin, kanunda belirtilen niteliklere sahip olmadığının veya bu nitelikleri sonradan kaybettiğinin anlaşılması halinde basın kartı İletişim Başkanlığınca iptal edilecek.

Basın kartı sahibinin, basın ahlak esaslarına aykırı davranışlarda bulunması halinde Basın Kartı Komisyonu kararıyla basın kartı iptal edilecek.

Genel Kurulda, teklifin 16. maddesinin görüşmeleri sırasında CHP'nin yoklama talebi üzerine, yapılan iki yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamadı.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Oturum sırasında TBMM muhabirleri nden protesto

Parlamento muhabirleri, kamuoyunda 'sansür yasası' olarak bilinen 'Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldüğü sırada salondan çıkarak söz konusu kanun teklifini protesto etti.