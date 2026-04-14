'Sansür yasası' yine gazetecileri vurdu: Pehlivan, Ağırel ve Soykan'a hapis cezası

Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) “Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik” suçunu tarif eden 216. maddesi ile TCK’nın 217/A başlıklı “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçlaması, AKP’nin herkesi susturmaya yönelik sopasına dönüşmüş durumda.

2024 yılında Halk TV'de yayımlanan "Kayda Geçsin" programındaki gazetecilik faaliyetleri nedeniyle Timur Soykan, Barış Pehlivan, Şule Aydın ve Murat Ağırel'in yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, kamuoyunda "sansür yasası" olarak bilinen madde kapsamında Pehlivan ve Ağırel'e hapis cezası verirken, Soykan'ın cezası ertelendi. Şule Aydın ise tüm suçlamalardan beraat etti.

Bakırköy 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen sekizinci duruşmaya, yargılanan gazeteciler katılmadı.

Duruşmada söz alan iddia makamı, gazetecilerin cezalandırılmasını talep ettiği 12 Mart 2026 tarihli esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, basına yönelik bir baskı aracı haline geldiği gerekçesiyle eleştirilen yasa maddeleri üzerinden gazetecilere hapis cezaları verdi.

Barış Pehlivan'ın sosyal medyadan paylaştığı karar metninde şu ifadelere yer verildi:

Sanık Barış Pehlivan'ın program sırasında kullandığı 'Şu anki hakimlerin yaklaşık 10.000 tanesi çoğunlukla AKP'li avukat arkadaşlar; eski mesleklerinden ve o dönemde edindikleri ilişkilerden yararlanarak hakimliğe bu ilişkileri taşıyorlar. Rüşvet ve irtikap karşılığında insanları tahliye edebiliyorlar.' şeklindeki ifadelerin ise yargı mensuplarına yönelik gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozma potansiyeli taşıyan nitelikte olduğu, bu suretle kamuoyunda yargı organlarının tarafsızlığı ve güvenilirliği hakkında asılsız bir algı oluşturabilecek mahiyette bulunduğu anlaşılmış olup söz konusu beyanların da halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunun unsurlarını oluşturduğu kanaatine varılmıştır.

Pehlivan, cezaya, "Aşağıdaki sözleri söylediğim için bugün 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi bana. Suç örgütü liderinin BMW ısmarladığı Başsavcı değiliz tabii!" diyerek tepki gösterdi.

Murat Ağırel de sosyal medya hesabından açıklama yaparak karara tepki gösterdi.

Ağırel, şunları kaydetti:

Sabah Bakırköy Adliyesi, öğleden sonra Anadolu Adliyesi, ardından Kartal Emniyeti… Haftalık rutin.

Bakırköy’de görülen davada 1 yıl 3 ay hapis cezası aldım.

Sebep ne?

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Filistin’e ihracat “rekor” seviyede artmış.

TRT bunu haber yaptı. Ben de bu verileri programda anlattım.

Rapordaki bilgilere göre taş taş üstünde kalmayan Filistin’e ihracatımız rekor seviyede artmış.Mesela Filistin’e halı ihracatımız % 23653 artmış, Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatımız %28176 artmış,deri ihracatımız %40405 artmış.Bakın bunlar Filistin’deki soykırım zamanı yapılan ihracatımız .

Programda dedim ki:

'İsrail’e yapılan ticaret Filistin üzerinden gölgeleniyor.Devletin İsrail ile ticareti kesme kararı varken devam edenler var.İçeride ‘kahrolsun İsrail’, dışarıda ticaret olmaz.Mazlumların üzerine düşen her bombada bu kişilerin payı var.'

Bunun karşılığı: 1 yıl 3 ay hapis.

Belgelerini ekliyorum.İhracatçı birliğinin verisini paylaşmak ve İsrail ile yapılan ticarete tepki göstermek suçmuş.Siz yapmayın!

