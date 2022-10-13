'Sansür Yasası' teklifinin hapis cezasını öngören maddesi AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi

‘Sansür Yasası’ teklifinin; bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasını öngören, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçunu düzenleyen 29. maddesi, TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi.

Yasa teklifinin Meclis'te kabul edilen 29. maddesine göre "Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse" 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.