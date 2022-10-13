Sansür Yasası TBMM'den geçti

Kamuoyunda “Sansür Yasası” olarak bilinen, internet medyası ve sosyal medya ile ilgili yeni yaptırımlar öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda AKP ve MHP'nin oyları ile kabul edilerek yasalaştı.

40 maddelik yasanın 29'uncu maddesi şöyle: "Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak."