Sansür, tehdit, baskı tıp mezunlarını engelleyemedi: Yeminlerini ettiler

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni'nde 'Hekimlik Andı'nın değiştirilmiş halinin genç doktorlara okutulmak istenmesi tepkilere neden oldu.
Genç hekimler ışıkların kapatılması ve perdelerin indirilmesine rağmen metnin orijinal halini okudu. Hekimlerin meslek onuru için direndikleri anlar Türk Tabipler Birliği tarafından da paylaşıldı.
"O metni okumayın" baskısına, ışıkların ve perdelerin kapatılmasına rağmen #HekimlikAndı ve evrensel hekimlik değerlerine ısrarla sahip çıkan genç meslektaşlarımız sizlerle gurur duyuyoruz. Aramıza hoş geldiniz, mezuniyetinizi kutluyoruz.— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) July 1, 2022
🎥 Selçuk Ünv. Tıp Fak. Mezuniyet Töreni pic.twitter.com/3zLFkR6ug2