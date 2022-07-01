Sansür, tehdit, baskı tıp mezunlarını engelleyemedi: Yeminlerini ettiler

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni'nde 'Hekimlik Andı'nın değiştirilmiş halinin genç doktorlara okutulmak istenmesi tepkilere neden oldu.

Genç hekimler ışıkların kapatılması ve perdelerin indirilmesine rağmen metnin orijinal halini okudu. Hekimlerin meslek onuru için direndikleri anlar Türk Tabipler Birliği tarafından da paylaşıldı.