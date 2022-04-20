Şansal Büyüka çok tartışılan yayın ihalesinin kimde kaldığını açıkladı

Şansal Büyüka, Süper Lig yayın ihalesi sürecinin tamamlandığını belirtti. Yayın ihalesinin Digitürk'te kalacağı kulis bilgisini aktaran Büyüka, "Karar bugün-yarın açıklanır. Ancak bir önceki dönemde 350 milyon dolar olan yayın bedeli, bu defa yaklaşık 150 milyon dolar civarında olacak" dedi.

'Herkes acı gerçeklerle yüzleşmeye hazır olsun'

Yayın ihalesi bedelindeki olası 200 milyon dolarlık düşüş için "Gelirde büyük düşüş var" diyen Milliyet gazetesi spor yazarı Büyüka "Türk futbolunda artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kulüpler başta, başkanlar ve yönetimler başta, herkes acı gerçeklerle yüzleşmeye hazır olsun. Yazık; yolun sonu görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan ihaleye en yüksek teklifi vererek, ''yayın hakları'' konusunda hak sahibi olan Saran Group'un, yayın ihalesinin Digiturk'e verilmesi halinde izleyeceği politika ise merakla bekleniyor.