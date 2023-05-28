Şanlıurfa'da toplu oy kullanımı: 'İster avukat, ister Allah ol'

Şanlıurfa Akçakale’deki Yazlıca Ortaokulu’nda toplu oy kullanıldığı iddiası üzerine okula giden avukatlar; “İstersen avukat, istersen Allah ol. Kimse girmesin içeriye” denilerek engellendi.

Şanlıurfa Akçakale’deki Yazlıca Ortaokulu’nda toplu oy kullanıldığı iddiası üzerine giden avukatlar engellendi.

Avukat Ronayi Paydaş, okul kapısında ve bahçesindeki gerginlik sırasında çekilen görüntüleri, Twitter hesabında paylaştı.

Paydaş, “Görevli olduğumuz bölgelerden Akçakale Yazlıca kırsal mahallesindeyiz. Burada toplu oy kullanımını engellerken hem biz hem de sandık görevlilerimiz saldırıya uğradık, tehdit ve hakaretlere maruz kaldık. Şu an can güvenliğimiz olmadığı için, suç duyurusu ve şikayet için köyden ayrıldık” dedi.

Paydaş’ın paylaştığı videoda, avukatlara “İstersen avukat, istersen Allah ol. Kimse girmesin içeriye” denildiği görüldü.