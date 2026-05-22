Şanlıurfa'da polis şiddeti: Darp ederken parmağı kırılan polisin şikayetiyle tutuklandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 19 Mayıs akşamı saat 19.00 sularında meydana gelen olayda, ehliyetsiz araç kullanan 21 yaşındaki Yakup Kimsesiz polis şiddetine maruz kaldı.

Kalp ameliyatı olduğu için amcasını Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde ziyarete giden genç, kız kardeşi ve arkadaşıyla birlikte yola çıktığında polis sirenlerini duydu. Ehliyeti olmadığı için ailesinin kızacağından korkan ve panikleyen Yakup Kimsesiz, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Amcasının evinin etrafında iki tur attıktan sonra kaçamayacağını anlayıp kendi rızasıyla duran ve polislere teslim olan genç, polis merkezinde alınan ifadesine göre tam bu esnada polislerin şiddetiyle karşılaştı. Şüpheli sıfatıyla ifade veren genç, ters kelepçe ile etkisiz hale getirildikten sonra polis memurlarından birinin sırtına ve yüzüne yumruk attığını belirtti.

Polis genci sokak ortasında döverken parmağını kırdı, şikayetçi oldu

Şanlıurfa'da hakim karşısına çıkan ve tutuklanma talebiyle yargılanan Yakup Kimsesiz, mahkemedeki sorgusunda da şiddet gördüğünü tekrar etti. Arabayı polislerin üzerine sürmediğini ve dur ihtarını en başta duymadığını belirten genç, polislerin kendisinin kafasına vurduğunu ve polisin parmağının bu darp esnasında kırılmış olabileceğini ifade etti.

soL'un ulaştığı bilgilere göre ise sanık Yakup Kimsesiz, polis E.Ç. ve B.D.'nin şikayeti üzerine "kasten yaralama ve görevi yaptırmamak için direnme suçu" çerçevesinde yargılandı. Mahkeme, henüz delillerin tamamının toplanmamış olmasını ve kaçma şüphesini gerekçe göstererek Yakup Kimsesiz'in tutuklanmasına karar verdi.

Sorgu zaptına yansıyan avukat beyanlarına göre, gencin babası olaydan henüz beş gün önce vefat etmişti ve darp edilen gencin sırtında platin bulunuyordu. Mahalle sakinlerinin olay anına dair video kayıtlarının olduğu ve savcılığa sunulacağı da dosyadaki detaylar arasında yer aldı.

Sokak ortasındaki genç darp edildi

Olayın tanıkları tarafından kayda alınan kamera görüntülerinde ise polislerin Yakup Kimsesiz'i sokak ortasında darp ettiği, tekmelediği ve kaskını çıkaran polislerden birinin sanığa kaskla vurduğu görüntüler yer alıyor.

'Müvekkilimin polise direndiğine dair hiçbir delil yok'

Yaşanan tutuklama kararının ardından gencin avukatı Yusuf Önkol, soL'a konuştu.

Görüntülerde müvekkilinin polise direndiğine dair hiçbir delil bulunmadığının altını çizen avukat Yusuf Önkol, yaşananları şu sözlerle özetledi:

Müvekkilim akşam vakti kardeşiyle seyir halindeyken yunus polisleri peşlerine düşüyor. Sırf ehliyeti olmadığı için korkuya kapılıp bir süre kaçıyor ancak çok geçmeden kendi isteğiyle durarak polislere teslim oluyor. Ne yazık ki şiddet de bu anda başlıyor. Ehliyetsiz araç kullanmanın hiçbir haklı yanı olamaz ancak bunun bedeli sokak ortasında işkence görmek değildir. Gencin polise yönelik en ufak bir saldırısı veya mukavemeti söz konusu dahi değil. Buna rağmen araçtan indirilerek ters kelepçeleniyor ve tamamen savunmasız bırakıldıktan sonra darp ediliyor. Ortada bir direnme yokken verilen bu tutuklama kararı baştan aşağı hukuksuzdur. Etkisiz haldeki bir vatandaşa işkence eden memurlar hakkında hukuki süreci başlattık ve şikayetçi olduk.

