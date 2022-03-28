Şanlıurfa'da iş cinayeti: İlk iş gününde yaşamını yitirdi

Şanlıurfa’da çatı montaj işinde çalışan 29 yaşındaki işçi Sedat Aslan, ilk iş gününde fabrika çatısından düşerek yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yaşandı. Çatı montajı yapan bir firmada bugün işe başlayan Sedat Aslan, OSB’deki bir fabrikanın çatısının montajını yapmaya gitti. Çatıya çıkan Aslan, rüzgarın da etkisiyle dengesini kaybederek aşağı düştü. Aslan'ın düştüğünü gören diğer işçiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aslan burada yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)