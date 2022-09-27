'Şanlıurfa tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu': 86 gözaltı

Şanlıurfa'nın çeşitli ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve satışı yaptıkları iddiasıyla 86 şüpheli gözaltına alındı.

Baskınlarda yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve bu maddelerin yapımında kullanılan araç gereçlerle 4 ruhsatsız pompalı av tüfeği, 8 ruhsatsız tabanca ve 62 fişek ele geçirildi.

'Kentin en büyük uyuşturucu operasyonu'

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, operasyonun sabah 05.00'te başlatıldığını belirterek, "Şanlıurfa tarihinin en büyük uyuşturucuyla mücadele operasyonu gerçekleştirildi. Bunun adını 'kökünü kurutma operasyonu' olarak da nitelendirebiliriz. 150 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirilmiştir. 86 kişi gözaltına alınmıştır" dedi. (İHA)