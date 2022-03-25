'Şanlıurfa Cezaevi'nde isyan' iddiasına ilişkin Başsavcılık'tan açıklama

Şanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevi'nde isyan çıktığı iddia edildi. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkumların isyan başlattığına ve yangın çıktığına dair iddialara yönelik açıklama yaptı.

Başsavcılığın yaptığı açıklamada yangın çıktığına dair haberlerin gerçek dışı olduğu belirtildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuya dair yaptığı açıklama şöyle:

"Bazı yerel internet sitelerinde Şanlıurfa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan Tutuklu/Hükümlüler tarafından koğuşta yangın çıkartıldığı yönünde haberler yayınlanması üzerine bu açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur.

Akşam 20.00 sıralarında Şanlıurfa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir koğuşta kalan toplam 4 hükümlü/tutuklunun bulundukları koğuşa görevli infaz ve koruma memurlarının girmelerine engel oldukları ancak daha sonra söz konusu hükümlü ve tutuklular tarafından kapının açıldığı tespit edilmiştir.

Ceza ve infaz kurumunda yangın çıktığına ilişkin haberler gerçek dışıdır. Olayda yaralanan hiçbir tutuklu ve hükümlü yoktur"