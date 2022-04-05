Sancaktepe'de iş cinayeti: '17 yaşında çalışmak zorunda bırakan düzeniniz batsın!'

Dün akşam saatlerinde İstanbul Sancaktepe Samandıra'da ehliyetsiz bir şekilde çalıştırılan 17 yaşındaki motokurye Zafer Umut Bayram, yağışlı havanın etkisiyle belediyeye ait çöp kamyonuna çarparak kaza yaptı.
Ağır yaralanan Zafer Umut Bayram olay yerinde yaşamını yitirdi.
Haberi Sarıgazi Semt Evi sosyal medya hesabından "Umut'un geleceğini, hayallerini çalan, onu 17 yaşında çalışmak zorunda bırakan düzeniniz batsın!" diyerek duyurdu.
Dün akşam saatlerinde Samandıra'da daha 17 yaşında olan motokurye arkadaşımız Zafer Umut Bayram ehliyetsiz bir şekilde kullandığı motorunun yağmurlu havada kayması sebebiyle iş cinayetine kurban gittiğini büyük bir üzüntü ve öfkeyle öğrenmiş bulunuyoruz. pic.twitter.com/KurRvqpXKy— Sarıgazi Semt Evi (@SarigaziSemtEvi) April 5, 2022