Sancaktepe'de iş cinayeti: '17 yaşında çalışmak zorunda bırakan düzeniniz batsın!'

Dün akşam saatlerinde Samandıra'da daha 17 yaşında olan motokurye arkadaşımız Zafer Umut Bayram ehliyetsiz bir şekilde kullandığı motorunun yağmurlu havada kayması sebebiyle iş cinayetine kurban gittiğini büyük bir üzüntü ve öfkeyle öğrenmiş bulunuyoruz. pic.twitter.com/KurRvqpXKy