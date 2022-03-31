Sanayide kullanılan elektrik ikinci altı ayda yüzde 70'e yakın arttı

TÜİK, temmuz-aralık ayına ilişkin elektrik ve doğal gaz fiyat istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2021 yılının son 6 ayında sanayi sektöründe kullanılan 1 kWh elektrik için ödenen tutar, yılın ilk 6 ayına göre yüzde 48,9, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 68,9 artarak ortalama 96,8 kuruş oldu.

TÜİK verilerine göre, konutlarda kullanılan 1 kWh elektrik için, tüketicilerin 2021 yılı ikinci 6 ayında ödediği tutar, ocak-haziran döneme göre yüzde 13,7, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 23,0 artarak ortalama 90,4 kuruş oldu.

Sanayide 1 metreküp doğal gaz için 2021 yılının ikinci 6 ayında ödediği tutar, yılın ilk 6 ayına göre yüzde 85,7, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 92,6 artarak ortalama 338,1 kuruş oldu.

Konutlarda, 1 metreküp doğal gaz için tüketicilerin 2021 yılı ikinci 6 aylık döneminde ödediği tutar, bir önceki döneme göre yüzde 16,5, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 20,3 artarak ortalama 224,0 kuruş oldu. (ANKA)