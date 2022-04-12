Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 13,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıkladı. Buna göre sanayi üretim endeksi Şubat'ta aylık bazda yüzde 4,4, yıllık bazda yüzde 13,3 artış gösterdi.

Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yıllık bazda yüzde 6,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 14,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,9 arttı.

TÜİK'e göre sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Şubat'ta aylık bazda madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 3,0 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 arttı.