Sanatçı İlyas Salman hakim karşısına çıktı: 'Sanatçı yapısı gereği muhaliftir'

Sosyal medya üzerinden hesabından "Türk milletini alenen aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanatçı İlyas Salman'ın yargılanmasına İstanbul'da başlandı.

Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Salman ile avukatı Özgür Murat Büyük hazır bulundu. Kendisini kimin şikayet ettiğini bilmediğini söyleyen Salman, kimseye hakaret etmediğini belirtti. Salman, mevcut hükümete oy veren halka eleştirel sözler söylediğini ifade etti.

Sanık avukatı Özgür Murat Büyük müvekkilinin konuşmasında üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmadığını söyleyerek Salman'ın beraatini talep etti.

'Sanatçı yapısı gereği muhaliftir'

Duruşma sonrası açıklama yapan Salman, muhalif bir sanatçı olarak görevini yaptığını belirterek, "Sanatçı yapısı gereği muhaliftir. Hangi düzen gelirse gelsin onun eleştirisini yapar alkışına kulak asmaz" dedi.

Mahkeme eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.