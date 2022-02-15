Sanatçı Arif Şentürk yaşamını yitirdi

Rumeli türküleriyle tanınan sanatçı Arif Şentürk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

81 yaşındaki sanatçı Arif Şentürk, pazar günü hastaneye kaldırılmıştı. Durumu ağır olan ve yoğun bakıma alınan Şentürk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Şentürk'ün ölümünün ardından açıklamada bulunan şarkıcı Onur Akay, "Rumeli’nin Arif Aga’sını kaybettik. Arif Şentürk bazı dönemler ilaçlarını almaz ve zaman zaman hastanede tedavi görürmüş. Yine ilaçlarını almadığı için vücudunda ödem oluşmuş ve yoğun bakıma kaldırılmıştı. Maalesef bugün yaşam savaşını kaybetti. Cenazesi yarın Çarşamba günü ikindi namazına müteakip Zeytinburnu Seyitnizam Camii’nden kaldırılacaktır" ifadelerini kullandı.