Sanat ve emeği buluşturan karikatür yarışması başlıyor

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TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, kuruluşunun otuzuncu yılı kapsamında Karikatür Derneği ile ortaklaşa bir etkinliğe imza atıyor. Maden ve emek kavramlarını sanatın çarpıcı diliyle kamuoyuna aktarmayı hedefleyen Maden ve Emek Karikatür Yarışması, yeraltının zorlu dünyasını ve işçi gerçekliğini çizgilerle yansıtmak üzere hayata geçiriliyor.

Yarışma, madencilerin gerek yeraltında gerekse yerüstünde karşılaştıkları çetin çalışma koşullarını, işçi sağlığı ve güvenliğini, üretimi ve dayanışmayı karikatür sanatının eleştirel ve düşündürücü bakış açısıyla görünür kılmayı amaçlıyor. Emeğin değerine vurgu yapan etkinlik, sanatın gücünü kullanarak toplumsal bir farkındalık yaratmayı ve madenciliğin sosyal boyutlarına dikkat çekmeyi öncelikleri arasına alıyor.

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Bu doğrultuda yeraltındaki yüzlere ve madencilerin yaşamlarına dikkat çekilirken, emeğin karşılaştığı zorlukların sanat aracılığıyla düşündürülmesi hedefleniyor.

Sanat aracılığıyla emeğin sesini duyurmak isteyen bu organizasyon kapsamında seçilecek eserler, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü etkinlikleri çerçevesinde İstanbul'da düzenlenecek bir sergiyle sanatseverlerin ve toplumun tüm kesimlerinin ziyaretine açılacak.

Madencilerin yaşam gerçeğini kâğıda taşıyan etkinlik, bu sayede hem emeği onurlandırmayı hem de toplumsal duyarlılığı artırmayı amaçlıyor.