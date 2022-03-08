Samsung, Rusya'ya yapılacak ürün sevkiyatlarını durdurdu

Samsung, tüm ürün sevkiyatlarını askıya aldığını ve Ukrayna’daki insani yardım çabalarına tüketici elektroniği de dahil olmak üzere toplam 6 milyon dolar bağışladığını duyurdu.

Haber Merkezi

Samsung, ürünlerinin Rusya’ya ihracatını durdurduğunu açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, sevkiyatların mevcut durum göz önüne alınarak askıya alındığına dikkat çekilerek bölgedeki yardım faaliyetlerinin destekleneceği vurgulandı.

Şirketin konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Mevcut jeopolitik gelişmeler nedeniyle Rusya’ya yapılan sevkiyatlar askıya alınmıştır. Tüm kalbimiz durumdan etkilenenlerle ve önceliğimiz tüm çalışanlarımızın ve ailelerinin güvenliğini sağlamak. Bölgedeki yardım faaliyetlerini aktif olarak desteklemeyi planlıyoruz. Bu amaçla 1 milyon doları tüketici elektroniği ürünleri olmak üzere 6 milyon dolar bağışta bulunacağız. Ayrıca çalışanlarımızdan gelen gönüllü bağışlar da var."

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