Samsun'da üniversite öğrencisinin ölü bulunduğu tamirhanenin sahibi tutuklandı

Samsun'un Canik ilçesinde üniversite öğrencisinin ölü bulunduğu tamirhanenin sahibi tutuklandı.

Haber Merkezi

26 Kasım'da Samsun'un Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi'nde oto tamir ve bakım yapılan tamirhanede Samsun Üniversitesi öğrencisi Türkmenistan uyruklu Nurshat Muhammedova (21), silahla vurulmuş halde bulundu.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Muhammedova'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerinin yürüttüğü çalışmanın ardından olayda cinayet şüphesi olduğu değerlendirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan iş yeri sahibi K.P, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (AA)

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