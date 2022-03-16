Samsun'da heyelan nedeniyle 5 katlı bina boşaltıldı

Samsun’un Canik ilçesinde bulunan Gaziosmanpaşa Mahallesi Gökçekaya Sokak’ta gece saatlerinde yamaçta yaşanan heyelanla birlikte kaya parçaları 5 katlı bir apartmanın olduğu bölgeye düştü. Apartmanın bazı bölümleri heyelan nedeniyle zarar gördü.

Apartman sakinleri ve mahalleli heyelanın ardından duydukları sesle sokağa dökülürken, bina tahliye edildi. Mahalle sakinleriyse yeni heyelan yaşanma riski nedeniyle evlerinde uyku uyuyamadıklarını söyledi.

Heyelan olduğu sırada çıkan sesi tüp patlamasına benzeten mahalle sakini Dursun Çobanoğlu, “Gece saatlerinde evde otururken bir gürültü duyduk. Gürültüyü duyunca dışarı çıktım. Bir baktım yan apartmandaki herkes dışarı çıkmış. Yan apartmanın olduğu yerde toprak kayması olmuş. Bizim binamız da toprak kayan binanın yanında bulunuyor. Biz de aynı sorunumuz var" dedi.

Olayın ardından heyelandan etkilenen binanın çevresine güvenlik şeridi çekilirken, binada bulunan vatandaşlar ise yakınlarının yanına yerleşti.

'Binanın ana unsurları zarar görmedi'

Yaptılan incelemelerde heyelanın 5 katlı binaya yaptığı tahribat da araştırıldı. Kaya ve toprak parçalarının binanın ana unsurlarına zarar vermediğini gözlemleyen uzmanlar, raporu bugün hazırlayıp, ilgili birimlere gönderecek.

Raporun birimlere gönderilmesinin ardından söz konusu binanın tekrar ikamete açılması bekleniyor.

İncelemede, ilk bulgulara göre binanın ikamete açılmasında bir sıkıntı gözlemlenmediği ve 17 Mart Perşembe günü nihai kararın tüm birimlere ve ilgililere iletileceği öğrenildi.(İHA)