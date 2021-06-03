Samsun'da eski eşini darp ederek ağır yaralayan Zarap'ın cezası belli oldu

Samsun'un Canik ilçesinde bir sokakta 5 yaşındaki çocuğunun yanında eski eşi E.M.'yi darp ederek ağır yaralayan İbrahim Zarap, "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 10 yıl, "mala zarar verme" suçundan da 4 ay olmak üzere 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İbrahim Zarap'ın Canikli İlçesi Karşıyaka Mahallesi'nde 6 Mart akşamı, 3 yıl önce boşandığı E.M.'yi darp ederek ağır yaraladığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenmişti. Olayın ardından E.M. ambulansla hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Zarap çıkarıldığı adliyede tutuklanmıştı.

Daha önce de 17 Ağustos 2020 tarihinde E.M.'yi darp edip bıçakla yaraladığı ortaya çıkan Zarap hakkında bu nedenle açılmış bir dava olduğu öğrenilmişti.

Zarap'ın MHP'ye üye olurken çekilmiş bir fotoğrafı da ortaya çıkmıştı.