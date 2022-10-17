Samsun'da darp edilen diş teknisyeni bir gözünü kaybetti

Samsun'da Selahattin Yekta, kadın arkadaşı ile sahilde otururken dört kişi tarafından darp edildi. Saldırı nedeniyle Yekta'nın sol gözü görme yetisini yitirdi.

Yekta'nın iddiasına göre, olayın sebebi 'yanlış anlaşılma' olabilir. Yekta, kendisine saldırılan kişilerin yanındaki kadınla olan tartışmasını yanlış anlamış olabileceklerini söyleyerek gözünü kaybetmesi sonucu diş teknisyenliği yapamaz hale geldiği için işsiz kaldığını belirtti.

İki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

DHA'nın haberi göre olay, 3 Eylül'de akşam saatlerinde Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi sahilinde meydana geldi. Diş teknisyeni Selahattin Yekta, sahilde kadın arkadaşı ile oturuyordu. Yekta, bu sırada yanına gelen ve tanımadığı dört kişinin saldırısına uğradı. Yekta yaralanırken, saldırganlar da olay yerinden uzaklaştı. Gözüne darbe alan Yekta, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye götürüldü. Özel hastaneden ayrılarak Ankara'ya giden Yekta, burada Hacettepe Hastanesi'nde tedavisine devam etti. Bir süre burada tedavi gören Yekta'nın aldığı darbe sonucu sol gözü görme yetisini kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, kimliğini tespit ettiği Emirhan Uyal, ve F.Y.Y.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emirhan Uyal tutuklandı, F.Y.Y. de adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Ekipler diğer şüphelilerin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.