Samsun’da cezaevi aracı devrildi: 7 asker, 3 mahkum yaralandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir cezaevi aracının devrilmesi sonucu araçtaki 7 asker ve 3 mahkum yaralandı.

Balıkesir Burhaniye T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan Vezirköprü M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na mahkum götüren cezaevi aracı, Havza-Vezirköprü karayolu Kızılcaören mevkiinde yol kenarında park halindeki kamyona çarparak devrildi.

AA'nın haberine göre kazanın ardından olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan askeri personel Mehmet Darıcı (49), Süleyman Sinan Baldemir (30), Hüseyin Bağcı (40), Hilmi Polat (24), Recep Alparslan (55), Serkan Şahin (42) ve Mehmet Bayrambeğ (23) ile mahkumlar Hasan Yavaş (28), Fırat Yıldız (31) ve Alphan Sezer Bozkurt (48) Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kent merkezinde caddeler göle döndü, araçlar sürüklendi

Öte yandan Samsun'da bugün öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle kent merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü, işyerlerini su bastı. Bazı sokaklarda yol kenarında park halindeki araçlar suya kapılarak sürüklendi. Dükkanlarını su basan esnaf kendi imkanlarıyla işyerlerini temizledi.

Bursa’da da sabah saatlerinde başlayan sağanak ve dolu nedeniyle bazı alt geçitleri ile ev ve işyerlerini su bastı.