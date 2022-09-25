Samsun TKP'den ulaşım zamlarına ilişkin açıklama: Hemen devletleştirme!

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Samsun İl Örgütü, UKOME toplantısının ardından toplu ulaşıma yapılan zamlara ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada krizin faturasının yoksullara kesilmeye çalışıldığına dikkat çekilirken, "Koşulsuz şartsız, ulaşım hizmetleri bütünüyle devletleştirilmelidir" denildi.

'Krizin faturası biz emekçilere, yoksullara kesilmek isteniyor'

TKP Samsun İl Örgütü'nün açıklaması şu şekilde:

"Krizin faturası bir kez daha biz emekçilere, yoksullara kesilmek isteniyor. Samsun'da Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısının ardından; toplu ulaşımda dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 20, hafif raylı sisteme yüzde 15, belediye otobüslerine yüzde 15, öğrenci servisi ücretlerine ise yüzde 30 zam yapıldığını öğrenmiş bulunmaktayız.

Zamlarla beraber hafif raylı sistem ücreti tam fiyatı 5,17 lira, öğrenci ücreti de 3,45 lira oldu. Kent içi tam otobüs ücreti 6 liradan 7 liraya yükseldi, öğrenci ücreti de 3 liradan 3,5 liraya çıkarıldı. Şehir içi 1., 2., 3. ve 4. hat dolmuş ücreti 6,5 liradan 7,75 liraya yükseltildi. Öğrenci servis ücretleri de en kısa mesafe (0-10 km) 435 liradan 565 liradan yükseldi. Yapılan zamların 'yetersiz' olduğu, yakın zamanda yeni düzenlemeler de yapılacağı yönünde de açıklamalar var. Bahane olarak ise akaryakıt fiyatları gösteriliyor.

'Ulaşım kâr kapısı olarak görülemez'

Ulaşım, tıpkı sağlık gibi, barınma gibi, eğitim gibi temel bir haktır ve bu temel hakların tamamlayıcılarından biridir; bir kâr kapısı olarak görülemez. Ulaşımda pahalılık konusunda ülkenin birçok şehrini geride bırakan Samsun'da, yetkililerce ulaşımın bir 'lüks' olarak görülmesi, ticaret konusu haline getirilmesine yol açıyor.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve kontrol edilemeyen döviz kuru ile birlikte Türkiye’de petrol sektörünün tamamıyla özelleştirilmiş ve piyasalaştırılmış olması nedeniyle artan akaryakıt fiyatlarından biz emekçiler sorumlu değiliz. Benzin istasyonlarına gelene kadar akaryakıttan en az üç şirketin kâr ettiğini, yüklü bir ÖTV alındığını, piyasayı düzenleyen EPDK payı olduğunu üzerine bir de toplu taşımadan kâr edildiğini biliyoruz ve bu soygunu kabul etmiyoruz.

'Koşulsuz şartsız devletleştirme'

Koşulsuz şartsız, ulaşım hizmetleri bütünüyle devletleştirilmelidir!

Türkiye Komünist Partisi olarak, hayat pahalılığı ve yoksullaşmaya karşı 'Hemen Devletleştirme' mücadelemizi yükselteceğimizi, Samsun'da kabul edilemez zamlara karşı sokak sokak örgütleneceğimizi açıkça ilan ediyoruz."