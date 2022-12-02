Samsun Limanı'nda atık yağ tankında patlama

Samsun'da Samsunport Limanı'nda bulunan atık yağ tankında patlama meydana geldi. İtfaiye ekipleri olaya müdahale ederken çevredeki diğer tanklara sıçramadan yangın kontrol altına alındı. Polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Limanı içinde bulunan, gemilerden alınan atık yağların depolandığı yakıt tanklarından birinde ısınmadan dolayı saat 11.15 sıralarında patlama meydana geldiğini anlatarak, çıkan yangının itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldüğünü, yaralı bulunmadığını kaydetti.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. (AA)