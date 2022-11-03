Şampiyonlar Ligi’nde üst tura çıkan 16 takım belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi bugün oynanan 8 karşılaşmayla tamamlandı ve organizasyonda gruplarını ilk iki sırada bitiren ekipler son 16’ya kaldı.

3. sırada bitiren takımlar ise yoluna UEFA Avrupa Ligi eleme aşaması play-off turundan devam edecek.

A Grubu’nda Napoli ve Liverpool, B Grubu’nda Club Brugge ve Porto, C Grubu’nda Bayern Münih ve Inter, D Grubu’nda Tottenham ve Frankfurt, F Grubu’nda Real Madrid ve Leipzig, E Grubu’nda Chelsea ve Milan, H Grubu’nda Paris Saint-Germain ve Benfica, G Grubu’nda Manchester City ve Borussia Dortmund, son 16’ya kalan takımlar oldu.

Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kalamayan Ajax, Bayer Leverkusen, Barcelona, Sporting, Salzburg, Shaktar, Sevilla ve Juventus UEFA Avrupa Ligi eleme aşaması play-off turunda mücadele edecek. Öte yandan Atletico Madrid uzun bir aradan sonra Avrupa macerasına grup maçları sonrasında veda etmiş oldu.

İşte E, F, G, H gruplarında son hafta maçlarının sonuçları:

Real Madrid (İspanya) - Celtic (İskoçya): 5-1

Shakhtar Donetsk ( Ukrayna) - Leipzig ( Almanya): 0-4

Chelsea ( İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-1

Milan ( İtalya) - Salzburg (Avusturya): 4-0

Manchester City (İngiltere) - Sevilla (İspanya): 3-1

Kopenhag (Danimarka) - Borussia Dortmund (Almanya): 1-1

Juventus (İtalya) - Paris Saint-Germain ( Fransa): 1-2

Maccabi Haifa ( İsrail) - Benfica (Portekiz): 1-6