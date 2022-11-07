Şampiyonlar Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G, H gruplarında ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Chelsea, Real Madrid, Manchester City ve Benfica grup lideri olarak, Milan, Leipzig Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain ise grup ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.

A, B, C ve D gruplarında ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Porto , Bayern Münih , Napoli ve Tottenham grup lideri olarak, Club Brugge, Liverpool, Inter ve Eintracht Frankfurt ise grup ikinci olarak son 16 turuna yükselmişti.

Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak son 16 turunun ilk maçları, 14-15 ve 21-22 Şubat 2023, rövanşları ise 7-8 ve 14-15 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak. Final maçı ise 28 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16'ya kalan takımlar şöyle:

Bayern, Benfica, Chelsea, Club Brugge, Dortmund, Frankfurt, Inter, Liverpool, Man City, Napoli, Paris Saint-Germain, Porto, Real Madrid, Tottenham, Milan, Leipzig

RB Leipzig - Manchester City

Club Brugge - Benfica

Liverpool - Real Madrid

Milan - Tottenham

Eintracht Frankfurt - Napoli

Borussia Dortmund - Chelsea

Inter - Porto

PSG - Bayern Münih