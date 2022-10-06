Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: Haaland durmuyor

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. hafta maçları tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun E, F, G, ve H gruplarında 3. maçlar sona erdi.
Manchester City, G Grubu’ndaki 3’üncü maçında sahasında Haaland’ın yine yıldızlaştığı maçta Kopenhag’ı 5-0 mağlup etti.
Erling Haaland, son iki resmi karşılaşmada 5 gol atıp 3 asist yaptı.
E, F, G, ve H gruplarında oynanan maçların sonuçları şöyle:
E Grubu
Chelsea (İngiltere)-Milan (İtalya): 3-0
Salzburg (Avusturya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan) : 1-0
F Grubu
Real Madrid (İspanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-1
Leipzig (Almanya)-Celtic (İskoçya) : 3-1
G Grubu
Manchester City (İngiltere)-Kopenhag (Danimarka): 5-0
Sevilla (İspanya)-Borussia Dortmund (Almanya): 1-4
H Grubu
Juventus (İtalya)-Maccabi Haifa (İsrail): 3-1
Benfica (Portekiz)-PSG (Fransa): 1-1