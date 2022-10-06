Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: Haaland durmuyor

Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 karşılaşmayla üçüncü hafta sona erdi.

Haber Merkezi

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. hafta maçları tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun E, F, G, ve H gruplarında 3. maçlar sona erdi.

Manchester City, G Grubu’ndaki 3’üncü maçında sahasında Haaland’ın yine yıldızlaştığı maçta Kopenhag’ı 5-0 mağlup etti. 

Erling Haaland, son iki resmi karşılaşmada 5 gol atıp 3 asist yaptı.

E, F, G, ve H gruplarında oynanan maçların sonuçları şöyle:

E Grubu

Chelsea (İngiltere)-Milan (İtalya): 3-0

Salzburg (Avusturya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan) : 1-0

F Grubu

Real Madrid (İspanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-1

Leipzig (Almanya)-Celtic (İskoçya) : 3-1

G Grubu

Manchester City (İngiltere)-Kopenhag (Danimarka): 5-0

Sevilla (İspanya)-Borussia Dortmund (Almanya): 1-4

H Grubu

Juventus (İtalya)-Maccabi Haifa (İsrail): 3-1

Benfica (Portekiz)-PSG (Fransa): 1-1